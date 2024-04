Il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com dopo Juventus-Milan: "Nel primo tempo poca Juve e poco Milan. Nella ripresa, tanta Juve e poco Milan che però, va detto, era super rimaneggiato, anche se, alla resa dei conti, i migliori sono stati due che, a cose normali, sarebbero rimasti a guardare: Thiaw insuperabile su Vlahovic, Sportiello insuperabile su tutti. Invece Sczeczny, per dare un'idea, non ha fatto neanche una parata. ""La Juve ha giocato come sa e come può. Grande pressione figlia della generosità fino alla fine, secondo slogan della casa, ma poca qualità dall'ultimo passaggio in poi, almeno fino a quando è entrato Chiesa che ha fiammeggiato sulla fascia e propiziato almeno un paio di occasioni. C'è stato anche un po' di tridente, nella Juve, ma in realtà atipico, perchè Yildiz si è schierato alla spalle della prima punta. Bene Cambiaso mezzala e Rabiot coast to coast.Che è finita come per loro: non hanno vinto, ma non hanno neanche perso.