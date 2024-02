Laè fortemente interessata a Felipe, il cui contratto con la Lazio è in scadenza e al momento sembra lontano da un rinnovo. Durante la serata di Champions League in cui la Lazio ha affrontato il Bayern Monaco, il direttore sportivo dei bianconeri, Giovanni Manna, era presente sugli spalti dell'Olimpico per osservare il giocatore brasiliano. "Non è un segreto che Cristiano Giuntoli lo stia monitorando attentamente," ha spiegato Sandro Sabatini a Tuttosport, "e la prestazione di Anderson contro i bavaresi non può che aver impressionato positivamente Manna. Contro il Bayern, Felipe Anderson ha mostrato una performance simile a quella di Chiesa, che sarebbe stata utile alla Juventus in campionato contro l'Udinese."