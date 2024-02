La dirigenza della Juventus ha già iniziato a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; tra le priorità c'è anche quella di portare volti nuovi sugli esterni offensivi. Anche di questo scrive su Tuttosport Sandro Sabatini, che fa un confronto tra Felipe Anderson, obiettivo di mercato del club e Federico Chiesa: "Cristiano Giuntoli non fa mistero di aver prenotato Felipe Anderson che, osservato martedì in Champions contro il Bayern, è sembrato la bella copia del Chiesa visto in campionato con l’Udinese." Il brasiliano è stato protagonista di un'ottima prestazione in Champions League.