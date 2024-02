Sandro, a Radio Radio, parla così di Inter e Juventus."Ci sono due discorsi: uno è quello del bel gioco di Inzaghi, che però va contestualizzato. La bellezza è fine a se stessa se non viene paragonata ad altre bellezze, come la bruttezza della Juventus può essere fine a se stessa oppure si può confrontare coi punti in classifica. L’Inter è una bellissima squadra, con grandi giocatori e un grande allenatore, ma se dici questo devi dire anche: come ha fatto la Juventus a stare in quella posizione? Non c’è opposizione tra le due cose".