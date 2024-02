Il volto noto della televisione Sandronel corso del programma Pressing, sulle reti Mediaset, ha commentato così la Juventus rendendosi protagonista di un commento che può far discutere."Nel primo tempo contro l’Udinese ho visto un’ottima Juve, contro Verona e Empoli non mi è piaciuta. In generale deve dire che, con tutte le sottigliezze del gioco, ma quanti sono i calciatori della Juve che giocherebbero nell’Inter? Due: Bremer e Szczesny. Danilo è un giocatore che prima di arrivare da Allegri viene scartato da Guardiola".