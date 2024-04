"A proposito di gioco e/o giocatori.. Magari ci saranno Zirkzee e Calafiori e un regista, o anche tutti e tre. Cioè giocatori. Che poi fanno - o almeno contribuiscono a fare - un gioco più gradevole. Più raffinato per chi entra allo Stadium a degustare moduli e centellinare perle di tattica". È un estratto del lungo editoriale sulle colonne di Tuttosport di Sandro, che prende le difese di Massimilianomesso sulla graticola - con i suoi pupilli, Mattia De Sciglio e Alex Sandro in primis - da una parte di tifosi bianconeri (o pseudo-tali, secondo il suo ragionamento)."Forse domenica la sfida con la Fiorentina, storica antagonista da Baggio a Vlahovic, provocherà una presa di coscienza almeno accennata.Semplice. Vale per la Juventus oggi, come per il Milan ieri e l'Inter l'altroieri. Specificare che il tifoso paga il biglietto e perciò ha il diritto di protestare quanto vuole è una verità storica che non va banalizzata, per giustificarla" prosegue Sabatini. "Ed anche a costo di incorrere nelle rimostranze di quelli che - oltre che calciofili - si autoproclamano paladini di qualsiasi libertà da stadio, il tifoso ha il diritto di fischiare, ma soprattutto il dovere di tifare. Per la squadra, qualsiasi squadra. A prescindere dall'allenatore, qualsiasi allenatore.Il riconoscimento delle competenze tecniche non è mai stato di moda. E gli scudetti di un periodo comunque recentissimo possono pure diventare rimpianto anziché memoria, nostalgia canaglia anziché medaglia. Ma sembra fuorviante e ingiusto ricondurre tutto ad un allenatore, che sia Allegri o Trapattoni o Lippi oppure DelNeri o Zaccheroni o Ranieri. Eppure, travisando lo slogan del compianto Renatino Rascel,. Ma non è giusto. Punto".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.