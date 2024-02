Ieri sera negli studi di Pressing Sandroha detto la sua su Massimiliano, il cui futuro è ancora tutto da definire. Ecco il suo commento, alla luce di: "C'è una parte di tifoseria che lo vede come il diavolo... Ci sono tanti tifosi che sono negazionisti a tal punto che, come l'uomo non è andato sulla luna, così Allegri non è buono a nulla. Oggi è la classica partita che se prendi le statistiche dici: 'Beh dai, qualcosa hanno fatto di buono'. Se poi guardi la partita, perché le partite vanno osservate, la Juventus non ha giocato bene... Poi ha fatto quanti tiri? 5+9, poi una volta c'è la deviazione su, un'altra c'èche la prende di testa, un'altralì sotto porta così, e sembra tutto molto più brutto di quello che è. Io credo che la Juventus vada giudicata anche per il momento psicologico".