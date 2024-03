Acerbi assolto. Assolto con prova tv.Condannato dall’audio arbitro/Var. In estrema sintesi, ecco la clamorosa sentenza delche ribalta una squalifica considerata ineluttabile, se non nelle dieci giornate previste, almeno nella sanzione più moderata del “comportamento anti-sportivo”.Il dispositivo della sentenza lo potete leggere ovunque sul web. Fondamentale il punto in cui l’arbitro, nel proprio referto, scrive che “al 13° del secondo tempo… a seguito di un confronto e chiarimento tra i giocatori … si consentiva la ripresa del gioco, senza che Juan Jesus avesse espresso alcun dissenso al riguardo”. E poi: le espressioni di Acerbi, seppure “non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso” avevano un contenuto discriminatorio “percepito dal solo calciatore ‘offeso’ (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.