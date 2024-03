Sandrocommenta così, sulle colonne di Calciomercato.com, la sconfitta dellacontro la: "I numeri sono evidenti, impietosi e sportivamente drammatici. La Juventus precipita sempre più giù. E tocca il fondo perdendo all’ultimo secondo con la Lazio.. E l’1-0, seppure maturato praticamente in contemporanea con il triplice fischio, si spiega con la, soprattutto nel quarto d’ora iniziale e in quello finale, quando la differenza è sembrata arrivare anche dalle panchine, soprattutto con i cambi: Luis Alberto ha sfiorato il gol, poco dopo Guendouzi l’ha propiziato con il cross sulla testa di Marusic".E ancora: "Avanno i complimenti per come ha rigenerato una squadra che sembrava ormai spenta con Sarri,quando è legittimo interrogarsi se la gestione conservativa del pareggio sia stata strategica dell’allenatore oppure obbligata dalle forze in campo. Rispetto alla formazione iniziale i cambi laziali sono stati Isaksen, Immobile, Vecino, Guendouzi e Luis Alberto. Quelli bianconeri. C’è differenza, ma il discorso è ampio e comunque non vale come alibi per giustificare completamente il crollo della Juventus di sia nelle ultime nove giornate sia negli ultimi dieci minuti".