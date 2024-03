Sandro, a Calciomercato.com, ha parlato così del gesto di De Laurentiis."De Laurentiis mi ha sbloccato un ricordo. Marzo 2017, sette anni fa. Post partita di Napoli-Real Madrid su Canale 5, milioni di spettatori e share alle stelle. Il presidente (stra)parla di “odio dei giornalisti del nord nei confronti del Napoli” e accusa un cronista della “Gazzetta dello Sport” di essere juventino. Ne nasce un dibattito - eufemismo - molto vivace e ancora oggi abbastanza cliccato sul web, quasi cult.Sarà per la corrida spagnola negli ottavi di finale di Champions, ma De Laurentiis esibisce un’altra scena da catalogare nei video salvati per sempre. Scambia lo stadio olimpico del Montjuic con la limitrofa plaza de toros, il microfono dei giornalisti come drappo rosso del torero, e parte alla carica. Interrompe l’intervista di Politano con Sky, richiamando e trascinando il giocatore. (...) All’improvviso, nella plaza de toros di Barcellona, ieri De Laurentiis lo ha visto come un drappo rosso (biancoceleste) e l’ha caricato come un toro. La risposta di Federico Ferri, direzione Sky, non si è fatta attendere. E chiudiamola qui, con un ricordo personale sbloccato a sette anni di distanza, perchè l’episodio in sé è gravissimo per la spinta al cameraman, ma ordinario per gli scatti d’ira del presidente.Non un episodio isolato. Sinceramente e senza offesa, l’incontinenza umorale di De Laurentiis sembra sia diventata un problema. Anzi: “il” problema del Napoli. Gli ex allenatori non raccontano nulla, perchè probabilmente vincolati da minuziosi contratti con decennali clausole di riservatezza. Ma si sa che i rapporti sono stati sempre burrascosi. Difficili. Irrispettosi. Verbalmente violenti. Mazzarri e Benitez, Sarri e Ancelotti, infine Gattuso e più recentemente Garcia: nessuno risponderà. Ma Spalletti ha resistito solo isolando se stesso e la squadra, nel rifugio di Castelvolturno".