L'esercito di nazionali d'oltreoceano che non era riuscito a rientrare in tempo in Italia per essere della partita al Maradona (a proposito di Sud America).Ieri a Malmö la Juve ha vinto 3-0 anche grazie all'ingente apporto dei latinoamericani rientranti: il brasilianoha trovato il suo primo gol in Champions League in carriera, e l'argentinoci ha messo lo zampino con rigore segnato e buone giocate. E chi ha messo dentro il cross per la capocciata vincente di Sandro? Il colombiano, con spizzata di testa dell'uruguayano. Un assortimento che riportato... Joya nella Juve. Ora va ritrovata l'antica compattezza e sicurezza allegriana.