Sandro Campagna a Juventibus: 'Alla Juventus sono rammaricati per Thiago Motta. Pessotto e Chiellini ne parlano bene'

Le parole

Sandro, coach del mitico Settebello, la nazionale maschile di Pallanuoto, è intervenuto adove ha raccontato la su recente visita e lezione a Vinovo e del clima che si respira in casa Juventus – Sono stato invitato dai responsabili del settore giovanile della Juventus. Fanno una cosa molto interessante: una volta al mese cercano di fare una riunione tra tutte le componenti tecniche delle giovanili per un aggiornamento, un confronto interno e anche esterno. Molto interessante, abbiamo parlato per più di due ore e mezza, abbiamo toccato tanti temi: come trattare i giovani, che tipo di percorso fare. Sono andato a cena con Pessotto, con Ciccio Grabbi, una bella occasione di confronto.

– Tutti sono rammaricati, hanno apprezzato le qualità umane di Motta , era ben voluto alla Continassa e da vari membri dello staff. Pessotto me ne ha parlato benissimo, Giorgio Chiellini anche. La situazione però si è evoluta in modo tale che non si potesse andare avanti.– Alcuni passaggi li condivido anch’io, non era tutto da buttare quello che è stato fatto, oltre a qualche errore. Credo possa avere una grande carriera e lo merita. Se calibra bene alcune cose, sicuramente potrà fare una carriera brillante.