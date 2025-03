Sandro Campagna a Juventibus: ‘Ho sentito Thiago Motta ecco cosa mi ha detto'

AFP or licensors

Le parole

Le parole di Sandroa Juventibus. THIAGO MOTTA - “Evidente che abbia fatto degli errori e penso possa diventare ancor più forte dopo aver superato la botta. L'ho sentito stamattina e mi ha risposto subito, ha voglia di confrontarsi e mi ha detto che gli fanno piacere i miei consigli. È una persona perbene, è molto abbattuto e la cosa che mi pare più strana è la poca empatia che si dice abbia avuto con i giocatori dato che lui è uno molto empatico, con lui siamo entrati subito in sintonia”.DIRIGENZA – “La struttura va potenziata, la Juventus ha sempre trovato forza in una dirigenza forte. Abbiamo un direttore bravo, si può sbagliare, ma ci vuole un direttore generale che viva la Continassa. Un allenatore giovane è stato lasciato solo e nessuno faceva da tramite tra squadra e dirigenza”.

TUDOR - "Massimo rispetto, non è facile, dimostra juventinità e amore per la società. Grande segno di rispetto, nessuno sarebbe venuto per tre mesi senza una conferma automatica. Ho fiducia in lui che possa portare energia".