Il Borussia Dortmund apre alla cessione di Jadon Sancho. E' questa l'ultima indiscrezione che arriva in merito al futuro dell'esterno inglese, che in Germania ha impressionato tutti con un impatto clamoroso. Tra i club interessati anche la Juventus, però il grande favorito sembra sempre il Manchester United. Secondo ESPN, tuttavia, i tedeschi avrebbero aperto solo alla trattativa con i Red Devils, a cui chiedono come contropartita l'attaccante classe 2001 Mason Greenwood. Un talento per un altro, giovane e forte.