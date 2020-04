Stando a quanto riportato da Diario Madridista, Jadon Sancho non è interessato ad un trasferimento al Chelsea e non è tramontata la pista che porta al Real Madrid. Il talento del Borussia Dortmund piace anche allo United e alla Juventus ma il suo prezzo dovrebbe essere addirittura superiore ai 100 milioni di euro. L'esterno inglese, scuola City, è uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. I bianconeri lo osservano ma la concorrenza è altissima, così come i costi dell'eventuale operazione per portare Sancho alla Continassa.