Tramite un comunicato sl proprio sito ufficiale, ilha diramato la lista dei 29 giocatori che prenderanno parte alla tournée in preparazione alla prossima stagione. Tra i giocatori c'è anche il nome di Jadon, esterno d'attacco che è finito nei piani dellacome possibile rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.dopo le incomprensioni della passata stagione.