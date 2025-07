Sancho e Nico Gonzalez, porte girevoli alla Juventus, ma davvero sarebbe una scelta funzionale?

Sancho e Nico Gonzalez

La Juventus vuole Jadon Sancho e questa volta anche Jadon Sancho sembra volere la Juventus. Si continua a trattare, ora dopo ora, con la speranza che la fumata bianca sia sempre più vicina. Vecchia Signora che già aveva più volte corteggiato il giocatore nel corso delle scorse sessioni di calciomercato ma alla fine proprio quando il Manchester United sembrava aver trovato la miglior destinazione per Sancho , il Chelsea, ecco che Jadon è tornato alla base e cerca una nuova sistemazione definitiva, identificata in Torino.Si continua a lavorare. Tuttavia la Vecchia Signora per poter affondare totalmente il colpo per portare Sancho a Torino vorrebbe prima piazzare un giocatore sugli esterni. Con Francisco Conceicao appena riscattato e Kenan Yildiz inamovibile il maggiore indiziato a lasciare Torino è proprio Nico Gonzalez . Sull'argentino classe 1998 si sono registrati diversi interessi dall'Arabia ma non solo, nelle ultime ore è stato accostato anche all'Inter. Sancho e Nico, due giocatori che ricoprono lo stesso ruolo ma con caratteristiche differenti.Sancho è un esterno offensivo, classe 2000, può giocare sia a destra che a sinistra ma il suo piede preferito è il destro. Sancho è un esterno più nel vivo del gioco rispetto a Nico. Più efficace anche negli assist. I dati infatti parlano di assist attesi 0.19 contro gli 0.06 di Nico. Una media di 38 passaggi completati a partita contro i 24 dell'argentino della Juventus. Da sottolineare però una grandissima efficacia nel dribbling di Sancho a discapito di Nico: 2.38 a partita contro 0.88.Attenzione però, analizzando i dati ci sono anche tre aspetti secondo cui Nico rende più di Sancho. Meno efficace in fase di finalizzazione: 0.11 goal attesi a partita per Sancho contro i 0.21 di Nico. L'argentino della Vecchia Signora inoltre è più efficace nelle conclusioni in porta: 46,7% contro 33,3%. Ultimo dato, forse il più rilevante: lo spirito di sacrificio. Infatti, nei contrasti e negli intercetti difensivi stando ai dati analizzati quelli dell'argentino della Juventus sono di oltre il doppio all'interno di una partita rispetto a quelli di Sancho. Si tratterebbe comunque di un colpo da "rivitalizzare" dopo due stagioni in cui ciò che è stato al Borussia sembra un ricordo, certo è che la Juventus con Sancho si assicurerebbe un grande talento.





