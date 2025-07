Romano - Sancho ha comunicato al Manchester United che vuole partire: la mossa del club

Sancho-Juve, c'è la comunicazione al Manchester United

ha comunicato aldi voler cambiare aria. Lo riporta Fabrizio Romano, secondo cui il club inglese ha posticipato la data del rientro alla base dell'esterno inglese a fine luglio in modo tale da avere più tempo per valutare la sua situazione ed eventuali soluzioni per poter accogliere la sua richiesta. Richiesta che è stata avanzata anche da, tutti giocatori che evidentemente non fanno più parte del progetto dei Red Devils e desiderano cercare fortuna altrove.

I nodi da sciogliere

Sancho, reduce da una stagione in prestito al Chelsea, è un obiettivo di mercato della Juventus , che però sta anche lavorando per confermare Francisco Conceicao e, qualora riuscisse a raggiungere questo traguardo, potrebbe decidere di abbandonare la pista. La trattativa con il Manchester United, ad ogni modo, si preannuncia tutt'altro che semplice, considerando che la richiesta di partenza si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e che l'inglese ha un ingaggio fuori dalla portata dei bianconeri. Che però restano alla finestra, per farsi trovare pronti ad affondare il colpo nel momento in cui ce ne fossero le condizioni, magari per esempio attraverso una formula di prestito.Molto dipenderà anche dagli sviluppi sul fronte mercato delle prossime settimane, sia in casa United sia alla Continassa, dove è appena stato completato l'acquisto di Jonathan David ma rimangono comunque aperti diversi altri capitoli, più o meno urgenti, sia in uscita che in entrata. Sancho rappresenta un'opportunità affascinante ma delicata, da valutare con attenzione, anche in termini tecnico-tattici soprattutto se, come detto, Igor Tudor potrà continuare a contare su Conceicao. Situazione da monitorare, dunque. Jadon, intanto, ha rotto gli indugi.





