Jadon Sancho, esterno offensivo del Borussia Dortmund, piace alla Juventus, che però dovrà vedersela con le big inglesi. In particolar modo con il Manchester United: come riporta ESPN, Solskjaer vuole continuare a inglesizzare i Red Devils. Domo Maguire, Wan Bissaka e James, il norvegese ci vuole provare per Sancho. E dopo l'ex City ci proverà anch per Maddison del Leicester.