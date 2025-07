Sancho-Juventus, ore decisive: cosa manca per chiudere

Getty Images

Adesso sembra davvero essere questione di poche ore. L'agente diè a Torino, chiaramente con l'obiettivo di incontrare lae definire una volta per tutte le condizioni di un trasferimento che sta diventando una vera e propria telenovela in questa prima parte di calciomercato estivo. Damien Comolli si è posto una deadline ben precisa per chiudere la trattativa: quella del, giorno in cui la squadra bianconera si ritroverà alla Continassa per il raduno, per poi partire per il quartier generale di Adidas in Germania dove la preparazione della prossima stagione entrerà nel vivo.

Sancho-Juventus, cosa manca per chiudere

I candidati alla cessione

L'esterno inglese classe 2000, da parte sua, ha dato priorità da tempo alla Juve (con cui ha già l'intesa sulla durata del contratto e sull'ingaggio da 6 milioni di euro più bonus), desideroso di vivere una nuova esperienza e, soprattutto, di lasciare il, dove è considerato fuori dal progetto. Sostanzialmente definite anche le cifre dell'affare con il club d'oltremanica: si parla di circa 15 milioni di sterline, più i bonus necessari per arrivare ai 25 richiesti per la sua cessione, a cui in un certo senso contribuirà lo stesso giocatore tagliandosi una fetta sostanziosa di stipendio.Che cosa manca, allora, per chiudere la vicenda (con un lieto fine)? Manca un dettaglio non da poco, perché per acquistare, almeno in questa fase, la Juventus deve vendere. La lista degli esuberi, come noto, è lunga alla Continassa, e include anche giocatori di un certo peso - economico e tecnico - come. Due elementi citati non a caso, in quanto da tempo sono nei radar dello stesso United: come scrive Tuttosport, però, il brasiliano non è esattamente una priorità a quelle latitudini, mentre per quanto riguarda il centravanti la sensazione è che il serbo non convinca al 100%, tanto più dopo le "scomesse" perse con Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund che ora inducono alla massima prudenza.Insomma, difficile che si possa arrivare a Sancho tramite la via di uno scambio (almeno con i due giocatori citati). La sostanza, però, cambia poco, e parla appunto di una Juventus che ha bisogno di cedere prima di sferrare l'assalto decisivo per Sancho. Con tanti esuberi da piazzare ed elementi già con le valigie in mano o quasi (da, passando per l'incognita, finito nel mirino del Newcastle), però, potrebbe esserci "l'imbarazzo della scelta". A patto - altro dettaglio non indifferente - di trovare acquirenti...





