Sancho continua ad essere nel mirino della Juventus, prima però c'è una necessità

Getty Images



Sancho vuole la Juventus?

Quali sono gli ostacoli per Sancho?



Chi può fare spazio a Sancho?



Perchè la Juventus può essere la scelta giusta per Sancho?

Jadon Sancho è ancora nel mirino della Juventus. Non stiamo parlando assolutamente di un affare saltato, ma di un piccolo periodo di stallo che si sta attraversando. I contatti comunque tra la dirigenza della Juventus e l'entourage di Sancho sono continui, molto frequenti, quasi quotidiani.La volontà di Sancho sembra chiara e sembra volere la Juventus. Dal canto suo il Manchester United non sembra intenzionato a trattenere forzatamente Sancho, anzi probabilmente neanche inizierà il raduno con i Red Devils essendo ormai fuori dal progetto del club di Premier League.Il primo ostacolo è il nodo ingaggio. Attualmente infatti il giocatore ex Borussia Dortmund percepisce 10 milioni netti. Avrebbe però aperto negli ultimi gironi alla riduzione del suo ingaggio per trasferirsi a Torino. Una cifra attorno ai 6,5 milioni di euro l'anno potrebbe rappresentare la giusta soluzione per mettere d'accordo le parti.C'è però poi un altro ostacolo: la Juventus prima di concludere l'affare Sancho ha la necessità di cedere qualcuno all'interno del reparto offensivo, soltanto allora potrà affondare il colpo decisivo per Sancho. Con Dusan Vlahovic ormai alla porta ma con una situazione spinosa da risolvere il maggiore indiziato a poter lasciare Torino per fare spazio a Sancho sembra essere Nico Gonzalez che dopo solo una stagione a Torino non ha convinto e quindi il suo addio sembra sempre più vicino.Sancho ha bisogno di rilanciarsi dopo l'esperienza allo United ed il prestito al Chelsea che ha pagato una penale per non riscattarsi. La Juventus avrebbe bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche ed il suo talento. Ecco quindi che le due parti potrebbero volersi a vicenda ed alla chiusura ci si potrebbe arrivare. Servirà comunque tempo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui