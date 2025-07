Sancho-Juventus, nuovi contatti con il Manchester United: le ultime

Altra giornata, altri contatti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, anche in questo lunedì 14 luglioe Manchester United si sono sentiti per parlare di, obiettivo di mercato del club bianconero che in queste ore sta anche provando a chiudere definitivamente la trattativa con il Porto per l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao . Un acquisto che, a quanto pare, non impedirebbe a Damien Comolli e colleghi di andare anche all'assalto dell'esterno inglese, per il quale si sta lavorando ormai da settimane con buoni riscontri da parte dei Red Devils, che non lo considerano affatto al centro del progetto e sperano di trovargli quanto prima una sistemazione.

Sancho-Juventus, le ultime

La proposta iniziale della Juventus per Sancho è stata di. L'accordo tra le due società non è ancora stato raggiunto, ma i bianconeri contano di arrivare al traguardo anche grazie al gradimento del giocatore, che ha già espresso il suo parere favorevole al trasferimento contando di trovare a Torino l'ambiente giusto per rilanciarsi dopo le difficoltà degli ultimi tempi, fino ad arrivare al punto di essere considerato un esubero del Manchester United.Igor Tudor, intanto, scalpita. Sancho rappresenterebbe infatti un tassello chiave nel suo progetto tecnico, essendo un esterno rapido, tecnico e duttile, ideale per un modulo offensivo come quello che ha in mente per la sua Juve, che con lui in rosa alzerebbe il livello e rilancerebbe le proprie ambizioni. L'auspicio, insomma, è che si possa arrivare presto a una quadra, una volta chiuso definitivamente il capitolo Conceicao. Se riuscisse a ingaggiare in tempi rapidi anche l'inglese, la dirigenza potrebbe poi concentrarsi su altri obiettivi di mercato, anche per altri reparti, così da arrivare al D-Day del raduno alla Continassa con una rosa un po' più definita e pronta ad affrontare al meglio la preparazione in vista del calcio d'inizio della stagione 2025-26.





