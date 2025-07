Sancho-Juventus, tutte le cifre dell'operazione: ingaggio e offerta al Manchester United

Quanto guadagnerebbe Sancho alla Juventus?

L'offerta della Juventus al Manchester United per Sancho

La Juventus e Jadon Sancho sperano presto di poter finalmente trovarsi, dopo che già l'estate scorsa (ma anche prima) il giocatore era stato vicino al trasferimento in bianconero. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra tutte le parti in causa per definire l'operazione. La Juventus ha già una base d'intesa con Sancho e anche con il Manchester United ci sarebbe un accordo sulle cifre economiche.Sancho a Manchester ha uno stipendio molto elevato, attorno ai 15 milioni lordi. A Torino l'inglese però è destinato a guadagnare meno se l'affare andrà in porto. Come riporta Tuttosport, c'è l’accordo tra i bianconeri e il giocatore, alla luce dell’intesa di massima per un quadriennale da circa 6 milioni più bonus.Rispetto alle richieste iniziali, i Red Devils sono entrati nell’ordine di idee di accettare offerte come quella messa sul tavolo nei giorni scorsi da Comolli, pari a circa 17,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, scrive Tuttosport.