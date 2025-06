Sancho-Juventus, spunta il Fenerbahce: accordo vicino?

Getty Images

Sancho-Fenerbahce: cosa succede

C'è anche- di nuovo, a distanza di un anno - tra gli obiettivi di mercato della Juventus , che ha messo gli occhi su di lui sapendo che il Chelsea ha deciso di non riscattarlo e che il Manchester United, proprietario del suo cartellino, non intende puntare su di lui nel prossimo futuro. Dalla Turchia, però, sono giunte anche all'orecchio dei bianconeri voci legate a una possibile agguerrita concorrenza: pare infatti che sull'esterno inglese sia forte ildi Josè Mourinho, che lo ha scelto come erede di Allan Saint-Maximin.

Secondo queste indiscrezioni l'accordo sarebbe addirittura a un passo, con appena qualche dettaglio da definire prima dell'ufficialità. L'intesa con i Red Devils sarebbe stata trovata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 17 milioni di euro. Una cifra non eccessiva, a cui sarebbe potuta arrivare anche la Juventus o altri club sulle sue tracce come il Napoli. Non si può dire lo stesso però in merito allo stipendio, visto che il club turco sarebbe pronto ad accontentare le richieste di Sancho per un ingaggio da quasi 12 milioni di euro a stagione, sicuramente fuori portata per i bianconeri ma anche per le altre società italiane.