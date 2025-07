Sancho-Juventus, le origini 'esotiche' e la curiosità sul nome

Getty Images

Le origini di Sancho

L'edizione odierna di Tuttosport racconta qualche curiosità su Jadon Sancho , obiettivo di mercato sul quale la Juventus sta lavorando con sempre maggiore determinazione in queste ore per provare ad arrivare a un'intesa, che non sembra poi così lontana.Nato a Camberwell, quartiere meridionale di Londra, cresciuto nel “borough” di Kennington, sempre a Sud della capitale inglese, e trasferitosi a 6 anni a Watford, nell’Hertfordshire, l'esterno classe 2000 ha origini caraibiche: la mamma è giamaicana mentre suo padre Sean, che lo portava da piccolo a vedere le partite del Chelsea, è di Trinidad & Tobago con discendenze guyanesi.

La curiosità sul nome

Il nome di famiglia Sancho altro non è che un’alterazione centramericana del classico cognome spagnolo Sánchez. I suoi due primi nomi - oltre a Jadon, all'anagrafe c'è anche Malik - sono invece antitetici dal punto di vista religioso: Jadon, citato nella Bibbia, in ebraico significa “riconoscente” mentre Malik è tipicamente arabo: vuol dire “re”. Fin da bambino, quando era nelle giovanili del Watford, gli hanno poi affibbiato il soprannome “The Rocket” (il razzo): gli calzava a pennello già allora, per la sua velocità e il suo dribbling fulmineo.