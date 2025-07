Sancho-Juventus: la mossa del Manchester United che non lascia dubbi

Getty Images

Era praticamente scontato, ma quando si tratta di mercato anche un dettaglio all'apparenza insignificante può fare la differenza:non è stato convocato dalper l'amichevole in programma in Svezia oggi pomeriggio con il Leeds, ma nemmeno ovviamente per la tournée americana a cui i Red Devils prenderanno parte dal 23 luglio. Un ulteriore segnale di come l'esterno inglese sia ormai completamente fuori dal progetto del club, che infatti già da tempo gli ha allungato le ferie per agevolare la sua ricerca di una nuova squadra, senza in alcun modo opporsi alla sua volontà di cambiare aria.

Sancho-Juventus, cosa manca per chiudere

Sembra dunque solo questione di tempo per il suo trasferimento alla Juventus : Sancho ha già definito l'accordo per il contratto - si parla di un quadriennale a 6 milioni di euro più bonus - e resta in attesa che i bianconeri raggiungano l'intesa economica con il Manchester United, con cui la distanza è minima, e concretizzino almeno una cessione per poter sferrare l'assalto decisivo. Damien Comolli conta di chiudere l'affare prima di giovedì prossimo, così da mettere l'esterno a disposizione di Igor Tudor già per la prima settimana di lavoro alla Continassa in vista del ritiro a Herzogenaurach in Germania.