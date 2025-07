Sancho-Juventus, la distanza sull'ingaggio e i dettagli dell'operazione

Sancho-Juventus, la distanza sull'ingaggio e quanto vuole il Manchester United

Ci siamo, dopo il tentativo fallito un'estate fa,stanno finalmente per sedersi lì, a quel tavolo, con poche parole da dirsi e molto da concludere, scrive Tuttosport. L’inglese, ormai fuori dai piani dello United, da giorni si è detto disposto ad un ridimensionamento dell’ingaggio pur di trasferirsi a Torino, aggiunge il quotidiano. Mossa apprezzata dalla Juventus, decisa a cambiare strategia, dal momento che, si legge, fino a qualche settimana fa vedeva in Sancho una pista “alternativa”, da percorrere solo qualora non fosse riuscita a trovare l’intesa con il Porto per il riscatto di Conceiçao.Ma quali sono le cifre in ballo? Secondo TS,a (a Manchester ne prendeva 10), cinque e mezzo la cifra offerta dalla Juventus. Per il cartellino invece, il club bianconero dovrebbe corrispondere allo United una cifra tra 25 e 30 milioni. Questione di giorni, insomma, prima dell’imminente fumata bianca, conclude il quotidiano sull'operazione Sancho.