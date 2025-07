Gazzetta - Sancho si vede già alla Juventus: Douglas Luiz nell'affare?

Getty Images

. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'esterno inglese si sta spendendo direttamente e indirettamente per vestire il bianconero, mentre alla Continassa si continua il braccio di ferro con il Porto per l'acquisto a titolo definitivo di. Conceicao che di fatto è un'alternativa all'ex Borussia Dortmund, nei piani del dg Damien Comolli, motivo per cui la Vecchia Signora sta ancora valutando se affondare o meno il colpo per il classe 2000, che intanto come noto ha fatto sapere aldi voler cambiare aria e pertanto, insieme ad altri compagni di squadra, è stato lasciato "in ferie" fino a fine luglio con l'auspicio di trovare nel mentre una soluzione per il suo futuro.

Sancho-Juve, il nodo della trattativa

La suggestione Douglas Luiz

Che può essere appunto la Juventus, se non fosse per la richiesta dei Red Devils - si parte da 25 milioni di euro - e soprattutto per il suo ingaggio, il principale e più ingombrante nodo dell'affare in quanto ritenuto troppo alto per gli attuali parametri bianconeri. Servirebbe dunque un passo in avanti da parte del giocatore anche nelle richieste economiche, un piano sul quale comunque sembrano esserci intenzioni collaborative.Intanto, però, ci sono due suggestioni da tenere d'occhio: il, che per Sancho è sempre stato un ambiente magico e potrebbe valutarne il ritorno avendo appena ceduto Jamie Bynoe-Gittens al Chelsea, e il possibile "jolly", del quale non va ignorato l'appeal in Premier League. Tra l'altro, è notizia proprio delle ultime ore che la Juventus ha fatto sapere al brasiliano che non rientra più nei piani invitandolo dunque a cercare una nuova squadra. E tra i club che si sono già mossi per un sondaggio esplorativo c'è anche lo stesso Manchester United, che lo aveva seguito in passato. Pista percorribile? Chissà. Intanto Sancho sogna, sogna la Serie A e la Vecchia Signora. Non resta che dare tempo al tempo, lasciando che il calciomercato faccia il suo corso.





