Sancho torna nel mirino della Juventus, perchè ora è diverso dalla scorsa estate

Getty Images





Sancho ora è un'opportunità?



Sancho, il nodo ingaggio



Sancho e la Juventus

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La Juventus aveva corteggiato più volte Jadon Sancho e più volte erano sembrati davvero vicini. Prima nel mercato invernale del 2024 quando poi fu Massimiliano Allegri a non manifestare gradimento verso l'attaccante del Manchester United, poi la scorsa estate quando Sancho ha rappresentato un potenziale colpo dell'ultimo giorno di mercato per la Juventus, salvo poi concludersi con un niente di fatto ed un trasferimento in prestito al Chelsea per Jadon. Ora però la situazione sembra essere diversa.Jandon oggi non è più l'opportunità dell'ultimo minuto, ora tutti pensano a lui quando pensano ad un rinforzo offensivo. Il primo a muoversi è stato Giovanni Manna per il suo Napoli cercando alternative a Dan Ndoye dato che le trattative con il Bologna sembrano complesse. Sancho però non ha più buoni rapporti con la squadra di Amorim e a questo si aggiunge la voglia di ritornare a mettersi in gioco in un altro paese che non sia l'Inghilterra ed un altro campionato che non sia la Premier League.Tutto sembrava ruotare attorno all'ingaggio inizialmente. Sancho infatti percepisce 15 milioni lordi, però stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport l'attaccante sarebbe disposto ad accettare il progetto più convincente del campionato italiano che tanto guarda con interesse. Quindi sembra che il nodo possa essere più semplice da sciogliere del previsto.I Red Devils ne fanno un prezzo complessivo di 25 milioni e questo può assolutamente ingolosire la Juventus. Si può fare, sì ma in fretta. Infatti Sancho non vuole fare rientro a Manchester e vivere un inizio travagliato come quello scorso dove è andato via letteralmente allo scadere del mercato. Lo United lo lascerà partire con facilità tenendo conto di quelle che sono le sue volontà. Sancho sembra essere fattibile, ma la palla passa alla Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui