Sancho-Juventus, nodo buonuscita. Conceicao sempre più vicino

Per Francisco Conceicao sembra davvero solo questione di tempo. Deve esserlo, per evitare di superare la deadline del 15 luglio quando la clausola aumenterà dagli attuali 30 a 45 milioni di euro. E lo sarà, probabilmente, soprattutto se davvero dovesse partire Alberto Costa lasciando in dote un tesoretto da investire subito per colmare la distanza economica (minima) che ancora resiste con il Porto. Igor Tudor sarebbe ben felice di poter contare sull'esterno portoghese anche per la prossima stagione, ma non disdegnerebbe nemmeno di avere con sé pure, l'altro obiettivo per quella zona di campo sul quale lasta lavorando ormai da settimane, con l'idea di creare imprevedibilità sulla trequarti e innescare Jonathan David (insieme, magari, a Randal Kolo Muani).

Sancho-Juventus, la situazione

Il nodo buonuscita

Conceicao-Juventus, distanza minima

Ma come stanno le cose, al momento? Come riepilogato oggi da Tuttosport, alla luce dei contatti continui con ilnon c'è nessun problema, anche se chiaramente da Torino deve ancora essere recapitata l'offerta ufficiale (tra i 20 e i 25 milioni di euro). Un bel passo in avanti ha contribuito a farlo il calciatore stesso, aprendo alla possibilità di abbassarsi l'alto ingaggio e andando così incontro alle necessità bianconere, fino a una cifra intorno ai 6 milioni.Il nodo da sciogliere è legato alla richiesta di buonuscita di Sancho: su questo fronte è ancora in corso la trattativa tra gli agenti e il Manchester United, con la Juventus che segue interessata, ma senza la possibilità, in questo caso, di poter dare un contributo concreto.Si attendono aggiornamenti, anche per quanto riguarda Conceicao: sempre secondo Tuttosport il Porto ha aperto a un leggero sconto e alla rateizzazione del pagamento, pertanto ora resiste solo una piccola distanza (23 milioni l'offerta dei bianconeri, 25 la richiesta dei lusitani). A Jorge Mendes il compito di avvicinare ulteriormente le parti, prima che la clausola aumenti e - tra l'altro - che il nuovo tecnico Francesco Farioli si trovi di fronte all'imbarazzo di dover convocare Chico in ritiro dopo le vacanze.





