TS - Jadon Sancho-Juventus: accordo vicino, l’offerta al Manchester e le cifre dell’ingaggio

Sancho Juve, United pronto a cedere: si tratta sul prezzo

La Juventus sogna in grande e punta forte su Jadon Sancho per rinforzare le corsie esterne. Come riportato da Tuttosport, l’esterno inglese ha già dato disponibilità al trasferimento e ha raggiunto un’intesa di massima con il club bianconero per un contratto quadriennale da oltre 5 milioni netti a stagione, più bonus. Una bozza di accordo che dimostra quanto il feeling tra le parti sia reale e concreto.Sancho è fuori dai piani del Manchester United e ha solo un anno di contratto. La valutazione iniziale di 30 milioni è scesa a 25, ma la Juventus punta a chiudere a 15 milioni bonus inclusi. Non sono previsti al momento scambi, nonostante in passato si sia parlato di Douglas Luiz o addirittura di Vlahovic. La Juve fa leva sulla volontà del giocatore, che vuole Torino.

Chelsea, Dortmund e ora Juve: il destino di Sancho si scrive in Serie A?

Juve, Sancho e il piano Scudetto

L’estate scorsa il trasferimento sfumò per l’inserimento last minute del Chelsea. Ora, dopo un’altra stagione deludente, l’ex Dortmund è pronto a cambiare aria. Sancho ha fretta di chiudere: spinge per una buonuscita dallo United che possa agevolare il suo approdo alla Continassa.L’ingaggio di Sancho rappresenterebbe un colpo importante per il progetto offensivo di Igor Tudor. La Juve ha bisogno di esterni tecnici e veloci, e l’inglese classe 2000 risponde perfettamente a queste caratteristiche. Il club bianconero accelera per regalare a Tudor una freccia in più nel suo arsenale, con l’obiettivo dichiarato: essere competitivi per lo Scudetto.