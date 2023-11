La Juve continua a restare alla finestra per Jadon Sancho. ll Manchester United starebbe pensando di aprire al prestito, con diritto di riscatto o secco, dell'attaccante classe 2000 della nazionale inglese, magari pagando anche parte dell'importantissimo ingaggio da 20 milioni di euro a stagione. In questo modo, il club bianconero potrebbe davvero affondare il colpo per l'ex Borussia Dortmund, regalando ad Allegri un giocatore di qualità nel reparto offensivo.