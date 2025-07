Sancho-Juve, dal 'no' a Guardiola ai record battuti in Bundesliga

AFP via Getty Images

Sancho-Juve, quel 'no' a Guardiola e tutti i record battuti

Lasta continuando a lavorare in queste ore per provare ad avvicinarsi a(oltre che a Francisco Conceicao), con il quale gli ultimi contatti sono stati positivi al punto da far crescere l'ottimismo in tutto l'ambiente. L'esterno inglese classe 2000, come noto, è reduce da una deludente stagione in prestito al Chelsea, che ha un po' oscurato - insieme alla precedente esperienza al Manchester United, con cui ora è ai ferri corti - le luci del suo sfavillante inizio di carriera.

Come ricorda Tuttosport era stato il, dove poi è tornato in seguito in cerca di maggiori fortune, a lanciarlo tra i "grandi" prelevandolo dalla squadra Under 18 delper 20,59 milioni di euro, lasciando di stucco Pep Guardiola. Il cosiddetto “hype” di Jadon Malik Sancho - questo il suo nome completo - stava raggiungendo il culmine. Aveva 21 anni e i media britannici annunciavano che il suo valore era ormai schizzato verso la tripla cifra: 100 milioni, persino 120... Si sprecavano i paragoni con Wayne Rooney quando non ancora 19enne (estate 2004) passò dall’Everton allo United per l’allora somma record di 37 milioni."Ruoli diversi, ancorché entrambi attaccanti, ma il riferimento era all’impatto mediatico, alla giovane età e all’elevata valutazione di mercato. Fece scalpore il suo “no” a un mostro sacro delle panchine quale: fu proprio Sancho, minorenne, a chiedere di essere ceduto perché si sentiva chiuso, “soffocato”, a non far parte della prima squadra: chiedeva maggiore spazio e visibilità", scrive ancora Tuttosport. "Pochi mesi dopo esser stato ingaggiato dal Borussia, autunno 2017, Sancho conquistò con l’Inghilterra la medaglia d’oro al Mondiale Under 17 svoltosi in India. Il ct era il gallese Steven Cooper. Rientrato in Germania dopo la trionfale trasferta a Calcutta, Sancho ha cominciato a battere. Primo giocatore a firmare una tripletta in una delle 4 maggiori leghe dell’Europa continentale in 31 anni. Primo inglese nella storia del club giallonero, è diventato anche il più giovane della Bundesliga a toccare quota 30 goal. Record precedentemente detenuto da Kai Havertz, classe 1999. Agli ordini dello svizzero Lucien Favre è diventato anche il primo giocatore a superare quota 15 nella stessa stagione".