È una delle stelle del calcio, del presente e del futuro. Jadon Sancho sta vivendo la stagione della consacrazione al Borussia Dortmund e per questo, in estate potrebbe prendere piede un trasferimento record per le casse dei gialloneri, che comunque vorrebbero tenerlo per un altro anno. La Juve monitora le vicende dell’esterno inglese, ma i suoi piani sono chiari. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di partecipare ad un'asta, possibilità concreta data la grande concorrenza per Sancho: in Inghilterra ci sono Manchester United e Liverpool su tutte, il gioco al rilancio partirà dai 100 milioni. Dunque niente Sancho per i bianconeri a queste condizioni. Si potrebbe aprire uno spiraglio solo nel caso in cui giocatore ed entourage diano priorità alla Juventus, cosa che fin qui non è avvenuta, essendo la Premier League il campionato ambito dal classe 2000.