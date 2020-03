Quello di Jadon Sancho è uno dei nomi da novanta che Fabio Paratici si è appuntato per il futuro. Quanto prossimo? Dipende da Cristiano Ronaldo, perché la Juventus si sta iniziando a muovere a piccoli passi per trovare il sostituto del portoghese quando CR7 deciderà di lasciare i bianconeri. E il profilo non deve essere da meno di quello di Cristiano, ecco perché la Juve segue alla finestra la situazione di Sancho che ultimamente non è in buoni rapporti con il Dortmund, che però vuole almeno 150 milioni per lasciarlo partire.