Calciomercato.com riporta che il recente viaggio di Giuntoli in Inghilterra non è stato solo un blitz, ma anche un'occasione per raccogliere informazioni su Jadon. L'attaccante inglese è in procinto di lasciare il Manchester United dopo aver avuto divergenze con l'ambiente del club. La Juventus ha mostrato interesse e è pronta ad avviare le trattative, ma con una condizione: vorrebbe ottenere il giocatore in prestito con parte dell'ingaggio coperto dai Red Devils. La situazione di Sancho sembra essere oggetto di valutazione da parte della Juventus, che potrebbe intraprendere ulteriori colloqui considerando le condizioni proposte.