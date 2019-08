Il Manchester United sta cercando una nuova squadra per il futuro di Alexis Sanchez, che ormai non rientra più nel progetto di Ole Gunnar Solskjaer. Il talento cileno avrebbe messo nel mirino un possibile ritorno in Italia e, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, il suo cartellino interesserebbe anche alla Juventus, cui è già stato accostato negli scorsi mesi. Oltre ai bianconeri, però, anche Inter, Milan, Napoli e Roma lo seguono con interesse e potrebbero chiudere il colpo di mercato, da qui al prossimo 2 settembre.