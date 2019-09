Alexis Sanchez parla al sito ufficiale della Uefa: ​"Ogni giocatore vorrebbe vincere una Champions League. La giochi per vincerla, non solo per competere. Io la gioco per vincere. È qualcosa di bello per ogni giocatore e per l'Inter poter sperare nuovamente con la Champions League. L'Inter sta preparando qualcosa di bello per il futuro, non vincono da diversi anni e quindi ho deciso di tornare nel calcio italiano per vincere qualcosa con questa squadra, con un allenatore e dei giocatori che già conoscevo". Il cileno non sarà in campo contro la Juve domenica sera dopo aver rimediato un cartellino rosso contro la Sampdoria.