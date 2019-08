Alexis Sanchez è destinato a lasciare il Manchester United in questa caldissima estate di mercato. I Red Devils gli hanno confermato che, nella stagione già iniziata in Premier League, il suo ruolo sarà di riserva in attacco. Il cileno, per questo motivo, avrebbe deciso di lasciare l'Inghilterra e sta seriamente pensando al ritorno in Italia, dove ha giocato ai tempi dell'Udinese. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, c'è la Roma interessata a Sanchez, mentre la Juventus, a cui si era proposto negli scorsi mesi, non sembra essere interessata.