Il Cile si qualifica non senza qualche patema ai quarti di finale di Copa America. Un ottimo risultato per i vincitori delle ultime due edizioni della manifestazione continentale più importante. Il trascinatore dei campioni in carica è Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla ha ritrovato lo smalto perso durante l’avventura al Manchester United. I Red Devils lo hanno messo sul mercato e la sua reazione in Copa America è stata veemente. Ora Sanchez sogna un clamoroso tris, ma continua a pensare al proprio futuro. Il suo agente si era fatto avanti per proporlo alla Juventus senza strappare il sì dei bianconeri. La visibilità ottenuta nel torneo americano potrebbe aiutare il cleno anche nella ricerca di una nuova squadra.