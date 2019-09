Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, ha parlato a UEFA.com: "Tornare in Italia è stato come ritrovare l’amore per il calcio. Conoscevo già Conte ed alcuni giocatori, e penso anche che la società si stia creando un grande futuro. Voglio conquistare qualcosa con questa maglia. Conte? Lui vuole vincere tutto, trasmette la sua voglia ai giocatori e questa è una cosa positiva per tutto l’ambiente. Siamo una bella squadra, e come tutti vogliamo vincere la Champions League. Andiamo in campo per questo, non per fare presenza. Club di questo calibro devono puntare sulla voglia dei propri giocatori, solo loro possono far fare un salto alla squadra. Quando giocavo al Barcellona un pareggio era visto come una sconfitta, è così che si vince. Bisogna puntare sempre più in alto, partita dopo partita”.