Alexis Sanchez si racconta in una lunga intervista al canale ufficiale dell'Inter: "Ha la stessa voglia di vincere qualcosa e giocare a calcio, voglio essere felice. Qui i compagni sono bravi, Lukaku già lo conosco, sono qui per lottare per vincere i trofei. Tanta, voglio far bene, voglio vincere qualcosa. Dobbiamo lottare, stare insieme e alla fine è questo ciò che conta. È questo il segreto per raggiungere gli obiettivi: l'unione di spogliatoio. Faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile e vincere qualcosa. Io sono qui per vincere”.



FAME DI VITTORIA - "Sono felice di tornar nel calcio italiano, poi si vedrà. Io voglio fare solo il meglio per me, per la squadra e per i tifosi dell'Inter. Si può parlare di scudetto, io sono qui per vincere qualcosa. La squadra non vince da otto anni ma ha tutto per poterlo fare: il gruppo è giovane e forte, c’è un allenatore che vuole vincere. La presenza di Conte è stata importante, lui trasmette fiducia ai calciatori​".