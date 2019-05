Secondo quanto riportato da Express.co.uk, ci sono conferme anche in Inghilterra sull'interessamento di Inter e Juventus per Alexis Sanchez. I due club sono pronti a sedersi al tavolo con il Manchester United per provare a trattare. La base d'asta? Intorno ai cinquanta milioni di euro. Un prezzo certamente abbordabile per entrambe le squadre, che vedono nel cileno una grande occasione da sfruttare per riempire di talento il proprio serbatoio offensivo. Dal canto bianconero, ecco, saranno decisive le cessioni in programma: i nomi sono quelli di Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Tutto in divenire, tutto da capire. Tutto per cui tocca aspettare.