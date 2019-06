Svolta a sorpresa per il futuro di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è considerato tutt'altro che incedibile dal Manchester United e, tramite il proprio agente Fernando Felicevich, si è proposto nelle scorse settimane anche alla Juventus. Fredda la risposta di Fabio Paratici, che in passato ha seguito a lungo il Niño Maravilla ma non lo considera più una priorità per il mercato bianconero. Adesso, per Sanchez si avvicina una permanenza a sorpresa in Premier: il giocatore, infatti, non ha ricevuto alcuna offerta a causa delle alte pretese di ingaggio.