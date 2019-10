L'infortunio di Alexis Sanchez, che lo terrà ai box fino ai primi mesi del 2020, preoccupa e non poco Antonio Conte, che avrebbe chiesto per questo rinforzi all'Inter nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono due nomi in particolare per i nerazzurri: Olivier Giroud del Chelsea, difficile da liberare per via del blocco sul mercato che vivono i Blues, e Andrea Petagna, che nella Spal continua a mettersi in mostra e da tempo è sul taccuino di mercato di Beppe Marotta.