Alexis Sanchez, a Mediaset, ha parlato della vittoria dell'Inter in Supercoppa.



DA CAMPIONE - "I campioni sono così. Più gioca, meglio sta. Il campione fa cose che nessuno fa. Pensavo di giocare, ero in forma. La scelta del mister si rispetta, ma avevo fame di vincere".



CICLO - "Dobbiamo continuare così, pensare in grande, credo che siamo sulla strada giusta. Continuiamo così".



MOMENTI DIFFICILI - "Per me non è mai stato un momento cattivo, ma non mi fanno giocare. Sono come un leone in gabbia".