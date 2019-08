Alexis Sánchez potrebbe essere il nome a sorpresa per l’attacco della Juve. Approcci con l'entourage del giocatore risalgono al maggio scorso. Poi, i colloqui sono stati interrotti. Come riporta il Mirror, il giocatore cileno, classe 1988, è considerato fuori dal progetto del Manchester United ed è stato messo sul mercato dalla società inglese. Sull’attaccante vi sono forti interessi da numerosi club di Serie A. Il tabloid britannico conferma l'indiscrezione di inizio estate de Ilbianconero.com, ovvero l'incontro tra Paratici e l'agente del calciatore dal quale però non sono scaturite novità sostanziali visto che l'operazione è troppo onerosa e il calciatore non rientra pienamente nei piani tecnici dei bianconeri.