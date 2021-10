Ieri sera l'Inter ha battuto in rimonta il Sassuolo 2-1 con tanto di polemiche arbitrali per la mancata espulsione di Samir Handanovic per il fallo su chiara occasione da gol ai danni di Defrel. E oltre a queste, ci sono le polemiche interne legate ad Alexis Sanchez, che ha pochissimo minutaggio e ieri al Mapei Stadium è rimasto tutto il tempo in panchina.