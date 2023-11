Al rientro dalla sosta per le nazionali ci sarà in programma il big match tra Juve e Inter, che al momento sembrano essere le uniche in grado di contendersi il tricolore. Ad accendere questa fida ci ha pensato l'attaccante nerazzurro Alexis Sanchez, che ai canali ufficiali del club è tornato a parlare anche della rete segnata proprio ai bianconeri in Supercoppa.'Il gol più importante è sicuramente quello che ho segnato nella finale contro l’Argentina che ha consegnato al Cile la prima Copa America della sua storia. Poi c’è quello nel Clásico contro il Real Madrid e ovviamente la rete segnata al 121’ nella sfida di Supercoppa contro la Juventus'.