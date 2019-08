Alexis Sanchez sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Oggi il cileno è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche e limare gli ultimi dettagli con il club nerazzurro che lo acquisterà in prestito secco dal Manchester United. I tifosi nerazzurri lo hanno accolto (tanto per cambiare) con un coro: "Segna alla Juve". Lo stesso era accaduto qualche settimana fa quando a Milano era arrivato Romelu Lukaku.